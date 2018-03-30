Survivor 2018'den elendikten sonra bir süre ortalarda görünmeyen Nihat Doğan, katıldığı bir programda kendisini eleştiren sunucu Seda Akgül'e "Kaşarlarla evlenmem" sözleriyle yanıt verdi.

Seda Akgül, Hakan Ural ile birlikte sunduğu programında Survivor'da yarışan Nihat Doğan için "Nihat benim kocam olsa boğarım" demişti.

"BEN DE ÇIKIP KAŞARLARLA EVLENMEM DESEM..."

Nihat Doğan dün katıldığı canlı yayında Seda Akgül'e yanıt verdi. Ünlü türkücü "Kendisini tanımam hakkını helal etsin. Ben çıkıp şimdi kaşarlarla evlenmem desem doğru mu olur?" dedi.

PROGRAM SUNUCULARI MÜDAHALE ETTİ

Program sunucularının "Bu olmadı" diyerek müdahale ettiği Nihat Doğan sosyal medyada da büyük tepki topladı.

Kaynak: haberinburada