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Canlı yayında sevgilisini öldürdü! Sadece 6 ay hapis yatacak

CANLI YAYINDA SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ! SADECE 6 AY HAPİS YATACAK

Sevgilisini YouTube kanalları için çektikleri videoda, canlı yayında yanlışlıkla vurarak öldüren ABD'li kadın, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 15 Mart 2018, 20:00
Puan Ver : Canlı Yayında Sevgilisini Öldürdü! Sadece 6 Ay Hapis Yatacak(10/10)6

ABD'de bir kadın, erkek arkadaşını YouTube kanalları için çektikleri bir videoda vurarak öldürdürmüştü. 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CANLI YAYINDA VURMUŞTU

20 yaşındaki Monalisa Perez, 26 Haziran 2017'de 22 yaşındaki sevgilisi Pedro Ruiz'e 30 santimetre mesafeden ateş açmıştı. Ruiz, göğsünde tuttuğu ansiklopedinin onu kurşundan koruyacağını öne sürmüştü. Minnesota eyaletinin Halstad şehrinde yaşayan çift, günlük hayatlarını ve yaptıkları şakaları ünlü olmak için YouTube kanallarında yayınlıyordu. Bir çocukları olan çift bu sefer daha tehlikeli bir video yayımlayacaklarını duyurmuşlardı.

"EN TEHLİKELİ VİDEOMUZU ÇEKECEĞİZ"

Videoyu çektikleri sırada ikinci çocuklarına hamile olan Perez, Twitter'dan yaptığı duyuruda, "Ben ve Pedro büyük ihtimalle en tehlikeli videomuzu çekeceğiz. Onun fikri, benim değil" demişti.

3 YAŞINDAKİ KIZI İZLEDİ

Göğsünde tuttuğu ansiklopedinin kendisini kurşundan koruyacağını düşünen Ruiz'e karşı Perez'in ateş açmasını 3 yaşındaki çocukları ve o sırada orada olan 30 kişi izledi. Perez, olayın ardından acil yardım hattı 911'i arayarak erkek arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

YANLIŞLIKLA YAPTI

Olayla ilgili olarak görülen davada Perez ikinci dereceden cinayet suçunu kabul etti. Davaya bakan savcı James Brue ise yaptığı açıklamada, "aptalca eylemin Pedro Ruiz tarafından planlandığını ve zanlının yanlışlıkla ve trajik bir şekilde gösteriyi gerçekleştirmenin güvenli olduğuna inandığını" söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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