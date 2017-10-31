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Canlı yayında şaştı kaldı: Fenerbahçe çok güzel gol yiyor

CANLI YAYINDA ŞAŞTI KALDI: FENERBAHÇE ÇOK GÜZEL GOL YİYOR

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Kayserispor maçıyla ilgili "Fenerbahçe'nin bir özelliği var çok güzel gol yiyor." dedi.

Tarih : 31 Ekim 2017, 01:40
Puan Ver : Canlı Yayında Şaştı Kaldı: Fenerbahçe Çok Güzel Gol Yiyor(9/10)5

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi. Dilmen, "Fenerbahçe takımı bu kadar gol yer mi kendi sahasında? Acayip hücum yapan bir takım da değilsin. Fıkra gibi bir maç oldu." dedi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"FENERBAHÇE ÇOK GÜZEL GOL YİYOR"

"Fenerbahçe takımı bu kadar gol yer mi kendi sahasında? Acayip hücum yapan bir takım da değilsin. Fıkra gibi bir maç oldu. İlk 40 dakika izleyenlerin mutsuz olduğu sıkıldığı bir maçtı. Fenerbahçe'nin bir özelliği var çok güzel gol yiyor.

"KANA-BIYIK'IN KIRMIZI GÖRMESİ LAZIMDI"

Hasan Ali arkası dönük oyuncuyu formasından çekiyor. Ya maç bitmiş, arkası dönük oyuncu... Tekrarda gördüğümüz kadarıyla Biyik'in bir kırmızı kart bir de penaltısı var. Biyik geliyor, Janssen'in arkasında kasti bir şekilde basıyor. Göremeyebilir ama pozisyonu böyle değerlendirmek lazım.

Tuhaf gollerin olduğu, tuhaf kararların verildiği tuhaf bir maç oldu. "

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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