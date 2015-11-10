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CANLI YAYINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR


CANLI YAYINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Tarih : 10 Kasım 2015, 14:08
Puan Ver : Canlı Yayında Önemli Açıklamalar(5/10)4


Başbakan Ahmet Davutoğlu gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Muhalefet partisi liderlerine özeleştiri yapma tavsiyesinde bulunan Davutoğlu, "Korku siyaseti diye iddia edenlerin oturup kendilerini niye biz bu oyları kaybettik diye kendilerini özeleştiriye tabi tutmaları gerekir.



Benim onlara tavsiyem; HDP, CHP, MHP'ye tavsiyem korku siyaseti gibi kavramlar üretmek yerine başlarını iki ellerinin arasına alsınlar 'ben yaptım bunu. Çekildim.' Konya'dan Ankara'ya gelene kadar 'Nasıl yöneteceğim bu süreci?' diye oturdum düşündüm. Şimdi onlara da tavsiyem şöyle bir çekilsinler. Acele açıklama yapmasınlar oturup düşünsünler biz nerede hata yaptık diye. O zaman görecekler ki kendilerinin yüreğine sinmiş olan siyaset korkusu" dedi.



Başbakan Ahmet Davutoğlu TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Seçim sonuçlarına değinen Davutoğlu, "5 kritik kavşak vardı. Biz orada yanlış bir adım atmış olsaydık 1 Kasım'da bu başarıyı elde edemezdik. 1 Kasım seçim zaferini biz 7 Haziran akşamı kazandık. Konya'da seçim neticesini alıp Ankara'ya gittiğimde genel bir karamsarlık havası vardı. Anayasal meşruiyet çizgisi içinde kaldık. Sapmış olsaydık milletin güvenini kaybederdik. 7 Haziran seçimlerinde millet bize kendinize bir çeki düzen verin demişti. Kongreye gitmiştik. Partinin birliğini bütünlüğünü koruyamamış olsaydık kaybederdik. Terörle mücadelede mükemmel bir performans sergiledik" dedi.








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