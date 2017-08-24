Habertürk'te yayınlanan ve Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında 2019 cumhurbaşkanlığı seçmleri ve Meral Akşener'in kuracağı parti masaya yatırıldı.

CANLI YAYINDA ORTAM GERİLDİ

Programın başından itibaren sürekli sert polemikler yaşayan AK Parti İstanbul milletvekili Mehmet Metiner ve avukat Celal Ülgen, CHP ve HDP'nin ortak hareket ettiği iddiasını konuştukları bölümde tartışmanın dozunu sertleştirdi.

Ülgen, Metiner'e itiraz ederken parmağını sallayınca, ikili arasında bu kez "üslup" polemiği yaşandı.

"BİR DAHA PARMAĞINI SALLAYARAK KONUŞURSAN..."

Moderatör Arslan tartışmayı yatıştırmak için reklama gitmeye hazırlanırken Mehmet Metiner sinirli bir şekilde araya girerek "Yalnız Celal Bey'e dostane bir uyarım var. Bir daha konuşurken bana yönelik parmağını sallamazsa çok iyi eder. Asla parmağını sallayarak konuşma bir daha. Bir daha yaparsan, sana uyarıyorum, parmağını sallayarak konuşursan.." dedi.

"BİR DAHA YAPARSAN GÖRÜRSÜN"

"Benim üslubum bu. Parmağımı sallayarak konuşurum" diye cevap veren Ülgen'e Metiner'in karşılığı ise "Bir daha yaparsan görürsün" oldu.

Gerginleşen ortam, reklam arasından sonra da devam etti.

Kaynak: haberinburada