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canlı yayında 'lan' kavgası!

CANLI YAYINDA 'LAN' KAVGASI!

'Aramızda Kalmasın' programında Salih Keçeci'nin kendisine "lan" diye hitap etmesi Hakan Ural'ı çıldırttı. Programda gerginlik büyüyünce reklam arasına gidildi.

Tarih : 20 Haziran 2017, 15:50
Puan Ver : Canlı Yayında 'lan' Kavgası!(5/10)5


TV8 ekranlarında magazin olaylarının yorumlandığı 'Aramızda Kalmasın' programının bu sabah yayınlanan bölümünde Hakan Ural ve Salih Keçeci birbirine girdi.



TUBA BÜYÜKÜSTÜN GERGİNLİĞİ

Tuba Büyüküstün önceki gün Emirgan'da adının aşk dedikodularına karıştığı işletmeci Umut Evirgen ile görüntülendi. Bunun üzerine Evirgen'in korumaları muhabirin fotoğraf makinesini silah zoruyla gasp etti. Bu olayın masaya yatırıldığı programda Hakan Ural ve Salih Keçeci arasında gerginlik patlak verdi.



 



kaynak:milliyet








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