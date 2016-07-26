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canlı yayında kaza

CANLI YAYINDA KAZA

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Trafikte periscope uygulamasından canlı yayın yapan iki arkadaşın içinde bulunduğu otomobil, ünlü oyuncu Mustafa Alabora'nın aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Alabora yoğun bakımda

Tarih : 26 Temmuz 2016, 12:53
Puan Ver : Canlı Yayında Kaza(10/10)10


Şile'deki evinden İstanbul'a gelmek üzere dün 11.00 sıralarında aracıyla yola çıkan tiyatro ve sinema oyuncusu Mustafa Alabora trafik kazası geçirdi. Alabora'nın Otomobili İstanbul istikametine doğru yol alırken, iddiaya göre karşı yönden gelen ve hatalı sollama yapan araçla kafa kafaya çarpıştı. O anlar otomobilin sürücüsünün yanındaki arkadaşının akıllı telefondan yaptığı Periscope yayını ile saniye saniye yayınlandı. Sürücünün yanındaki yolcu cep telefonu kamerasından Periscope ile Enes G. adlı kullanıcının hesabından yayın yapıyor, gelen soruları yanıtlıyordu. Şile Sanayi sitesinde başlayan yayının altıncı dakikasında yolcunun sürücüye “Yavaş, yavaş, yavaş” dediği duyuluyor, ardından çarpma sesi geliyor.



Bu sırada savrulan cep telefonundaki görüntü gidiyor ama yayın 44 dakika daha devam ediyor. İki otomobil de hurdaya dönerken, yardıma koşan vatandaşlar, yaralıları araçlardan çıkarttı. Bilincinin açık olduğu görülen oyuncu Alabora, diğer araçtaki Enes G. ve Berkay Y. hastaneye kaldırıldı. Şiddetli bel ağrısı çektiği yönünde şikayetleri devam eden Alabora, daha sonra Kozyatağı Acıbadem Hastanesi'ne sevk edildi.








Etiketler: Canlı  Yayında  Kaza    haber

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