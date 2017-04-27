CANLI YAYINDA HAYATINI KAYBETTİ!
Endonezyalı ünlü hafız Şeyh Abdurrahman, canlı yayında Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybetti
Endonezya'nın en ünlü hafızlarından olan Şeyh Jaafar Abdurrahman, Kur'an-ı Kerim'den Mülk Suresi'ni okurken fenalaşarak kendinden geçti. Sağlık ekiplerinin anında müdahale edip hastaneye kaldırdığı ünlü hafız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada ünlü hafızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.
kaynak:habertürk
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