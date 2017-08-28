CANLI YAYINDA HAYAT KURTARAN MUHABİR, ÜLKENİN KAHRAMANI OLDU!
Amerika'da canlı yayın esnasında sel sularının altında kalan TIR'da mahsur kalan şoförün hayatını kurtaran muhabir, ülkedeki herkesin takdirini topladı.
Amerika Teksas'ta çalıştığı stüdyosu sel suları altında kaldığı için dışarıda canlı yayın yapan muhabir Brandi Smith, canlı yayın esnasında bir TIR'ın sel suları altında kaldığını ve şöföründe mahsur kaldığını görünce şoföre bayım 'iyi misin?' diye sordu ve daha sonra TIR'dan inip sel sularına atlamamasını tavsiye etti.
BOTLA KURTARILDI
Daha sonra muhabir canlı yayını kesip arkasında bir bot olan polislere ait aracı durdurup tırın içinde bir adamın mahsur kaldığını söyledi. TIR'ın tamamen sel suları altında kalmasına kısa bir süre kala kurtarma görevlileri botla TIR'a yaklaşıp içeride mahsur kalan şöförü tırın penceresinden güvenli bir şekilde dışarı çıkarmayı başardılar.
ÜLKEDE TAKDİR TOPLADI
Muhabir bu hareketi ile gerek izleyicilerden gereksede kamoyundan takdir topladı ve kahraman ilan edildi.
Kaynak: haberinburada
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