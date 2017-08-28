Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

Canlı yayında hayat kurtaran muhabir, ülkenin kahramanı oldu!

CANLI YAYINDA HAYAT KURTARAN MUHABİR, ÜLKENİN KAHRAMANI OLDU!

Amerika'da canlı yayın esnasında sel sularının altında kalan TIR'da mahsur kalan şoförün hayatını kurtaran muhabir, ülkedeki herkesin takdirini topladı.

Tarih : 28 Ağustos 2017, 16:40
Puan Ver : Canlı Yayında Hayat Kurtaran Muhabir, Ülkenin Kahramanı Oldu!(6/10)2

Amerika Teksas'ta çalıştığı stüdyosu sel suları altında kaldığı için dışarıda canlı yayın yapan muhabir Brandi Smith, canlı yayın esnasında bir TIR'ın sel suları altında kaldığını ve şöföründe mahsur kaldığını görünce şoföre bayım 'iyi misin?' diye sordu ve daha sonra TIR'dan inip sel sularına atlamamasını tavsiye etti.

BOTLA KURTARILDI

Daha sonra muhabir canlı yayını kesip arkasında bir bot olan polislere ait aracı durdurup tırın içinde bir adamın mahsur kaldığını söyledi. TIR'ın tamamen sel suları altında kalmasına kısa bir süre kala kurtarma görevlileri botla TIR'a yaklaşıp içeride mahsur kalan şöförü tırın penceresinden güvenli bir şekilde dışarı çıkarmayı başardılar.

ÜLKEDE TAKDİR TOPLADI

Muhabir bu hareketi ile gerek izleyicilerden gereksede kamoyundan takdir topladı ve kahraman ilan edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Canlı  Yayında  Hayat  Kurtaran  Muhabir  Ülkenin  Kahramanı  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER