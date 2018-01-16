CANLI YAYINDA GÖZLERİ DOLU DOLU HAMİLEYİM DEDİ
2014 yılında Cem Ersoy'la dünyaevine giren Zahide Yetiş, sunuculuğunu yaptığı programda "Ben hamileyim" diyerek çocuk beklediklerini duyurdu.
Show TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş'le' programının sunucusu Zahide Yetiş canlı yayında hamile olduğunu açıkladı.
"BEN HAMİLEYİM"
Cem Ersoy'la evli olan sunucu Zahide Yetiş canlı yayında "Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim" sözleriyle hamile olduğunu açıkladı.
STÜDYODAKİLERİ SEVİNCE BOĞDU
Ünlü sunucunun bu sözleri stüdyodakiler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kaynak: haberinburada
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