Show TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş'le' programının sunucusu Zahide Yetiş canlı yayında hamile olduğunu açıkladı.

"BEN HAMİLEYİM"

Cem Ersoy'la evli olan sunucu Zahide Yetiş canlı yayında "Şimdiye kadar hep dualar aldım sizlerden, dualarınızla ve teveccühlerinizle her sabah beraber olduk. Şimdi sizinle en özel en güzel anımı paylaşma zamanı ben hamileyim" sözleriyle hamile olduğunu açıkladı.

STÜDYODAKİLERİ SEVİNCE BOĞDU

Ünlü sunucunun bu sözleri stüdyodakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: haberinburada