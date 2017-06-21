Türkücü Mustafa Keser'in, TRT 1 ekranlarında konuk olduğu iftar programında eşiyle ilgili bir anısını anlatırken, "İt sürüsü gibi aile var" sözleri şaşkınlık yarattı.



TRT 1'de Bekir Develi'nin sunumuyla ekranlara gelen 'Ramazan Sevinci' programına konuk olan Mustafa Keser, canlı yayında gaf yaptı.







Karısının geçen yıl en az 300-500 konserve yaptığını belirten ünlü türkücü, bu duruma şaşıran sunucuya, "Hocam it sürüsü gibi aile var. Gelinler, torunlar..." dedi.







Program sunucusu Bekir Develi ve ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Mustafa Keser'in bu sözleri karşısında, "Maşallah" ve "Estağfurullah" diyerek, durumu geçiştirmeye çalıştı.







kaynak:milliyet