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CANLI YAYINDA BÜYÜK ŞOK! ANNESİ ERKEK ÇIKTI


CANLI YAYINDA BÜYÜK ŞOK! ANNESİ ERKEK ÇIKTI
Tarih : 14 Mart 2017, 12:13
Puan Ver : Canlı Yayında Büyük Şok! Annesi Erkek Çıktı(6/10)4


Müge Anlı'nın programında herkesi şaşırtan bir olay gerçekleşti. 8 Mart'a Kumburgaz'da oturan ve ‘Handan' isimli bir butiği işleten Şükran A. (60), fenalaşarak Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Doktorlar, A.'nın ölümünü şüpheli bulunca ceset Adli Tıp'a kaldırıldı. Adli Tıp'ta yapılan incelemede A.'nın erkek olduğu ortaya çıktı. Bu ilginç durum, A.'nın eşi ve 22 yaşındaki kızına bildirildi. Genç kız, aldığı bu haberle şoke olup sinir krizleri geçirirken eşi “Nasıl olur, benim eşim kadın, üstelik benden bebek dünyaya getirdi.” diyerek şaşkınlığını ifade etti.



"YILLAR ÖNCE NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETMİŞTİM"



Araştırmalarını sürdüren polis, ölen kişinin Nail Ç. olduğunu, Şükran A.'ya ait nüfus cüzdanı kullandığını tespit etti. Polisin ulaştığı gerçek Şükran A. “Yıllar önce nüfus cüzdanımı kaybetmiştim. Beni polis merkezine çağırdılar. Ölü göründüğümü söylediler. Ben hayattayım. Yıllar önce çalınan nüfus cüzdanımla neler yaşanmış. Ben de şoktayım” dedi.



Polisin olayla ilgili araştırmaları sürüyor.



 



kaynak:habertürk








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