CANLI YAYINDA BOMBA 'BAHOZ ERDAL' İDDİASI
Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 'Bahoz Erdal' kod aldı Fehman Hüseyin'in korumasının öldürdüğünü iddia etti.
CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına katılan Öcalan'ı sorgulayan komutan olarak tanına Emekli Albay HASAN Atilla Uğur, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 'Bahoz Erdal' kod aldı Fehman Hüseyin ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Uğur, Bahoz Erdal'ın korumasının satın alınarak öldürüldüğünü söyledi.
Uğur ayrıca programda, tutuklu bulunduğu Tekirdağ cezaevi'nde kendisini ifadeye çağıran Ergenekon savcısı Zekeriya Öz ile arasında geçen bir konuşmayı anlattı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar