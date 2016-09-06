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canlı yayında bomba 'bahoz erdal' iddiası

CANLI YAYINDA BOMBA 'BAHOZ ERDAL' İDDİASI

Emekli Albay Hasan Atilla Uğur, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 'Bahoz Erdal' kod aldı Fehman Hüseyin'in korumasının öldürdüğünü iddia etti.

Tarih : 06 Eylül 2016, 09:07
Puan Ver : Canlı Yayında Bomba 'bahoz Erdal' İddiası(9/10)9


CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına katılan Öcalan'ı sorgulayan komutan olarak tanına Emekli Albay HASAN Atilla Uğur, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 'Bahoz Erdal' kod aldı Fehman Hüseyin ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Uğur, Bahoz Erdal'ın korumasının satın alınarak öldürüldüğünü söyledi.



Uğur ayrıca programda, tutuklu bulunduğu Tekirdağ cezaevi'nde kendisini ifadeye çağıran Ergenekon savcısı Zekeriya Öz ile arasında geçen bir konuşmayı anlattı.








Etiketler: Canlı  Yayında  Bomba    Bahoz  Erdal    İddiası    haber

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