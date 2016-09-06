

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programına katılan Öcalan'ı sorgulayan komutan olarak tanına Emekli Albay HASAN Atilla Uğur, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden 'Bahoz Erdal' kod aldı Fehman Hüseyin ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Uğur, Bahoz Erdal'ın korumasının satın alınarak öldürüldüğünü söyledi.







Uğur ayrıca programda, tutuklu bulunduğu Tekirdağ cezaevi'nde kendisini ifadeye çağıran Ergenekon savcısı Zekeriya Öz ile arasında geçen bir konuşmayı anlattı.