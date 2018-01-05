CANLI YAYINDA ATLETLİ POZUNUN KONUŞULDUĞUNU GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ
Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş, atletli pozunun canlı yayın malzemesi yapılması üzerine Söylemezsem Olmaz yapımcılarına ve yorumcularına tehditler savurdu
Bir döneme damga vuran isimlerden Yeliz Yeşilmen'in eşinin atletli fotoğrafını paylaşması sosyal medyada en çok konuşulan konu olmuştu.
TEHDİTLER SAVURDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Tüm magazin programlarında konuşulan bu konuyla ilgili, Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'ın Söylemezsem Olmaz yapımcılarına ve yorumcularına tehditler savurduğu öne sürüldü.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR
Ali Uğur Akbaş'ın tehditlere sessiz kalmayan ekip, Akbaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını canlı yayında açıkladı.
İşte Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı Ali Uğur Akbaş'a ait o kare;
Kaynak: haberinburada
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