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canlı yayında arda turan-galatasaray sözleri!

CANLI YAYINDA ARDA TURAN-GALATASARAY SÖZLERİ!

Bruma'yı Leipzig'e göndermek üzere anlaşmaya varan Galatasaray'ın Arda Turan için istekli olduğu kaydedildi.

Tarih : 05 Haziran 2017, 09:55
Puan Ver : Canlı Yayında Arda Turan-Galatasaray Sözleri!(7/10)9


NTV Spor'daki Yüzde 100 Futbol adlı programda verilen bilgiye göre Galatasaray'ın Arda Turan için kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi.



Ancak bu transfere Arda Turan'ın aldığı yüksek maaşın engel olduğunu belirtilirken, "Galatasaray, Arda Turan'ı kiralamak istiyor. Arda'nın yüksek bir maaşı var. Gerçekleştirebilirler mi, bilmiyorum" ifadeleri kullanıldı.








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