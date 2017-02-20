

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programı yeni sunucuları ve yeni bir formatıyla ekrana geldi. İlk yayınında yargı sürecini etkileyecek iddialara kapılarını açtı. Lerzan Mutlu ve Şule Zeybek'in sunduğu programda ikinci sınıf bir aldatma vakası ve bir kadını aşağılayan ithamlar vardı. Sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar, boşanmak üzere olduğu eşi için çok çirkin ve ağır iddialar dile getirdi.







EŞİNİ DEDEKTİFE TAKİP ETTİRMİŞ







Erhan Nacar'ın eşiyle ilgili iffetsizlik iddialarına aracılık eden program, onun söylediklerini 'doğruluk' süzgecinden geçirmeden izleyiciye aktardı. Canlı yayındaki iddialar esnasında Erhan Nacar'ın aldatmayla suçladığı eşinin fotoğrafları da ekrana verildi. Erhan Nacar oğlunun velayetini almak istediği eşini bir dedektife takip ettirmişti. İddiasına göre bu dedektif eşini 1 ay içinde 3 farklı erkekle görüntülemiş. Ancak bu iddiadan daha önemlisi Erhan Nacar'ın kendi ağzıyla yaptığı itiraflar oldu.







kaynak:haberler