O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

canlı maç izleme siteleri virüs saçıyor

CANLI MAÇ İZLEME SİTELERİ VİRÜS SAÇIYOR

Belçika ve ABD'li araştırmacıların yayınladığı yeni rapor, canlı maç izleme siteleriyle ilgili tehlikeyi ortaya çıkardı. Bu sitelerdeki reklamların neredeyse yarısı kötü amaçlı yazılım içeriyor.

Tarih : 21 Haziran 2016, 14:13
Puan Ver : Canlı Maç İzleme Siteleri Virüs Saçıyor(9/10)11


Belçika ve ABD'li araştırmacıların yayınladığı yeni rapor, canlı maç izleme siteleriyle ilgili tehlikeyi ortaya çıkardı. Bu sitelerdeki reklamların neredeyse yarısı kötü amaçlı yazılım içeriyor.



Parasız kanallarda yayınlanan futbol ve basketbol maçlarının sayısı azaldıkça, internet üzerinde canlı maç yayını yapan sitelere olan ilgi de artıyor. Ancak maçları canlı izlemek için bu tür internet sitelerini kullanmak, önemli bir riski de beraberinde getiriyor. Çünkü bu sitelerin büyük bölümü virüslerle ve kötü amaçlı yazılımlarla dolu. Birçok kişinin zaten şüphelendiği bu durum araştırmacılar tarafından kanıtlandı.



Belçika ve ABD'de görevli araştırmacılar, bu tür bir canlı maç izleme sitesini ziyaret edenlerin kötü amaçlı yazılıma maruz kalma oranını belirlediler. Bu araştırmaya göre maç izlerken karşınıza çıkan reklamların neredeyse yüzde 50'si kötü amaçlı yazılım içeriyor. Aralarında Alexa'da ilk 100 binde olan popüler sitelerinde olduğu 5600 internet sitesinden canlı maçları izleyen araştırmacılar, izledikleri 23 bin canlı yayının neredeyse yarısında kötü amaçlı bir yazılımla karşılaştılar.



HP All-in-One yazıcısını yeniden tanımlıyor








Etiketler: Canlı  Maç  İzleme  Siteleri  Virüs  Saçıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER