Belçika ve ABD'li araştırmacıların yayınladığı yeni rapor, canlı maç izleme siteleriyle ilgili tehlikeyi ortaya çıkardı. Bu sitelerdeki reklamların neredeyse yarısı kötü amaçlı yazılım içeriyor.



Belçika ve ABD'li araştırmacıların yayınladığı yeni rapor, canlı maç izleme siteleriyle ilgili tehlikeyi ortaya çıkardı. Bu sitelerdeki reklamların neredeyse yarısı kötü amaçlı yazılım içeriyor.



Parasız kanallarda yayınlanan futbol ve basketbol maçlarının sayısı azaldıkça, internet üzerinde canlı maç yayını yapan sitelere olan ilgi de artıyor. Ancak maçları canlı izlemek için bu tür internet sitelerini kullanmak, önemli bir riski de beraberinde getiriyor. Çünkü bu sitelerin büyük bölümü virüslerle ve kötü amaçlı yazılımlarla dolu. Birçok kişinin zaten şüphelendiği bu durum araştırmacılar tarafından kanıtlandı.



Belçika ve ABD'de görevli araştırmacılar, bu tür bir canlı maç izleme sitesini ziyaret edenlerin kötü amaçlı yazılıma maruz kalma oranını belirlediler. Bu araştırmaya göre maç izlerken karşınıza çıkan reklamların neredeyse yüzde 50'si kötü amaçlı yazılım içeriyor. Aralarında Alexa'da ilk 100 binde olan popüler sitelerinde olduğu 5600 internet sitesinden canlı maçları izleyen araştırmacılar, izledikleri 23 bin canlı yayının neredeyse yarısında kötü amaçlı bir yazılımla karşılaştılar.



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