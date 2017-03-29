CANLI CANLI TOPRAĞA GÖMÜLEN BEBEĞİ SON ANDA KURTARDILAR
Hindistan'da canlı canlı toprağa gömülen yeni doğmuş bebek, son anda kurtarıldı
Hindistan'da canlı canlı toprağa gömülen yeni doğmuş bebek, çevredekilerin olayı fark etmesiyle ölümden son anda kurtarıldı. 4 ile 6 saat önce doğduğu tahmin edilen kız bebek acil olarak topluluk sağlık merkezinde tedavi altına alındı.
kaynak:habertürk
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