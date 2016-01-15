

Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Sultanahmet'i kana bulayan canlı bomba saldırısıyla ilgili olarak yaptığı çalışmalarda canlı bomba Nabil Fadli'nin sığınmacı olarak Zeytinburnu Göç İdaresi Başkanlığı'nda kayıt yaptırırken Türkiye dışında sığınmacı kabul eden bir ülkeye gidişinin kolay olması için adını kısaltarak sığınmacı talebinde bulunduğunu tespit etti.







Polis ekipleri, canlı bombanın tam adının 'Nabil Abdullatif El-Fadli' olduğuna ulaştı. Toplanan bilgiler neticesinde ekipler, Fadli'nin canlı bomba saldırısına kadar Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesindeki bir mahallede yaşadığını belirledi.







FADLİ'NİN ÖRGÜTSEL YAŞAMI ORTAYA ÇIKTI







Polis, Sultanahmet'i kana bulayan canlı bomba Fadli'nin 2012 yılında, altı ay boyunca Özgür Suriye Ordusu'nun 'Abu Bakr as-Sadiq' taburuna, bir süre sonra 'Ahrar ash-Sham' hareketine katıldığını belirledi. Ekipler, 2014 yılında terör örgütü IŞİD'in canlı bombanın memleketi Manbej'i ele geçirdikten sonra, Fadli'nin IŞİD'e katıldığını belirledi.







PARMAK İZİ VERENLERİN 2'Sİ CANLI BOMBA EĞİTİMİ ALMIŞ







Emniyet yetkilileri, Fadli ile beraber sığınmacı olarak parmak izi veren 4 şüpheliden 2'sinin de canlı bomba eylemi yapmak için eğitim aldığını iddia ederek, şüpheliler hakkında da detaylı bir inceleme başlattı.