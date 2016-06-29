

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki yaşanan dehşet anları sırasında havalimanındaki güvenlik kameralarına takılan görüntülerde kalaşnikof ile ateş ederek koşan teröristin vurulduğu görüldü. Habertürk'ün haberine göre canlı bombayı vuran Yasin Durna Bakırköy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durna'nın dalağının alındığı öğrenildi. Görüntülerde polis memuru canlı bombayı vurduktan sonra saldırganın başına geldiği görülüyor. Polis, olay yerinden uzaklaşırken terörist kendini patlatıyor.



Yaralanan diğer polisin durumu ağır







Teröristlerin açtığı ateşle yaralanan bir diğer polis memuru Ahmet Berker'in durumu ise ciddiyetini koruyor. Berker'in tedavisine Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor.