O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

CANLI BOMBAYI VURAN POLİSTEN HABER VAR!


CANLI BOMBAYI VURAN POLİSTEN HABER VAR!
Tarih : 29 Haziran 2016, 11:31
Puan Ver : Canlı Bombayı Vuran Polisten Haber Var!(6/10)7


İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki yaşanan dehşet anları sırasında havalimanındaki güvenlik kameralarına takılan görüntülerde kalaşnikof ile ateş ederek koşan teröristin vurulduğu görüldü. Habertürk'ün haberine göre canlı bombayı vuran Yasin Durna Bakırköy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durna'nın dalağının alındığı öğrenildi. Görüntülerde polis memuru canlı bombayı vurduktan sonra saldırganın başına geldiği görülüyor. Polis, olay yerinden uzaklaşırken terörist kendini patlatıyor.



Yaralanan diğer polisin durumu ağır



Teröristlerin açtığı ateşle yaralanan bir diğer polis memuru Ahmet Berker'in durumu ise ciddiyetini koruyor. Berker'in tedavisine Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor.








Etiketler: Canlı  Bombayı  Vuran  Polisten  Haber  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER