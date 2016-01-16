

ABD öncülüğündeki koalisyonun DAEŞ'e karşı yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Steve Warren, Bağdat'tan telekonferans yoluyla bağlantı yaparak ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.







Warren, Türkiye'nin top ve tank atışları sonucu 200'e yakın DAEŞ mensubunun etkisiz hale getirildiğinin hatırlatılarak, bunun DAEŞ karşıtı operasyonları destekleyip desteklemediğinin sorulması üzerine, "Türkiye'nin Menbic cebinde çok etkili top atışları yaptığını gördük. Bu bölgede yaptıkları topçu ateşiyle ilgili koordinasyonumuzu sağlamlaştırmak için Türkiye ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi. "Türkiye'nin bir ihtiyacı karşıladığını" dile getiren Warren, bölgede havanın bozuk olması nedeniyle hava desteği sağlama konusunda sorun yaşadıklarını, Türkiye'nin top atışlarıyla bu noktada devreye girdiğini söyledi. Warren, "Mükemmeldi. Olması gerektiği gibi oldu" dedi.







BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI GİBİ







Albay Warren ayrıca, Suriye'de DAEŞ ile mücadelede "Menbic cebi" olarak adlandırılan bölgenin şu anda büyük sorun oluşturmaya devam ettiğini söyledi. Warren, "Gördüğüm görüntüler Birinci Dünya Savaşı'ndaki durum gibi. Siper hatları, sığınaklar, setler ve şu anda oldukça statik bir savaş devam ediyor. Yer yer dehşet gaddarlıkta taktikler uygulanıyor" ifadelerini kullandı. Saldırganın memleketi! Türkiye'nin vurduğu Menbic, Sultanahmet saldırganı Nabil Fadlı'nın ailesinin memleketi olarak biliniyor. Nabil Fadlı, DAEŞ'in Menbic'i ele geçirmesinden sonra bu örgütün saflarına geçen ilk militanlardan biriydi. İngiliz Times gazetesi, sekiz yaşına kadar Suudi arabistan'da yaşayan Fadlı'nın, daha sonra ailesiyle birlikte başkent Şam'a gittiğini belirtmişti.







SINIRA 30 KM UZAKTA







Ardından da ailenin memleketi olan, Türkiye'ye sekiz kilometre mesafedeki Halep'in Menbic Kasabası'nda yaşamaya başladığı ifade edilmişti. Menbic veya Münbiç adıyla bilinen kasaba, kuzeyde Türkiye sınırına ve doğuda Fırat kıyısına 30'ar kilometre mesafede bulunuyor ve bu açıdan Ankara açısından kritik öneme sahip