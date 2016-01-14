

Sultanahmet'i kana bulayan IŞİD'li canlı bomba Nabil Fadlı'nın Suriye'deki ailesine ulaşıldı. Oğullarının iki yıl önce IŞİD saflarına geçtiğini söyleyen aile, "IŞİD'in Mumbuç sorumlusu bize gelerek, Fadlı'nın Set Tişrin bölgesinde PYD ile girdiği çatışmada öldüğünü ve cesedinin PYD bölgesinde kaldığını söyledi. Biz de taziye çadırı kurup, Kuran okuttuk. Haberi alınca utanç duyduk" dedi.







Halep'in Cerablus Kasabası'na bağlı Amarna köyünden olan Nabil Fadlı, 2012 yılından 2014 yılının başlarına kadar Suriyeli muhalif gruplarla Esed'e karşı savaştı. 2014 yılı Ocak ayından itibaren IŞİD saflarına geçen Nabil Fadlı'nın babası Abdullatif Fadlı ve Ermeni asıllı annesi Sofia Fadlı halen Halep'in Mumbuç ilçesinde yaşıyor. Aile üyeleri arasında Türkiye'de yaşayan isimler de var.



FADLI'YI ÖLÜ BİLİYORDUK







Nabil Fadıl'ın yakın akrabaları Sultanahmet'te çocuklarının ismi açıklandığında büyük şok yaşadıklarını söyledi. Oğullarının 26 Aralık'ta öldüğü haberini aldıklarını anlatan aile şunları söyledi: "IŞİD'in Mumbuç sorumlusunun evlerine gelerek, Nabil Fadlı'nın Set Tişrin bölgesinde PYD ile girilen çatışmada öldüğünü ve cesedinin PYD bölgesinde kaldığını söyledi. Biz de bunun Mumbuç'ta taziye çadırı kurup taziyeleri kabul ettik. Günlerce oğullumuz için Kur'an okuyup dua ettik."







HABERİ DUYUNCA BÜYÜK ŞOK YAŞADIK







Fadlı'nın daha önce Türkiye'ye hiç gitmediğini açıklayan baba Abdüllatif Fadlı, "Oğlumuz Türkiye'ye hiç gitmedi. Onu kim oraya götürdü, nasıl tüm bu bombaları temin etti ve nasıl kendisini patlatmaya ikna edildi anlamadık. Sultanahmet'teki canlı bomba eylemini Fadlı'nın gerçekleştirdiği haberini alınca büyük şok yaşadık" diye konuştu. Bombacının babası Abdüllatif Fadlı, Yeni Şafak'ın ısrarına rağmen bazı aile fertlerin IŞİD'in hakim olduğu bölgelerde yaşadığını ileri sürerek görüntü vermekten çekindi.