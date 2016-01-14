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CANLI BOMBANIN 26 GÜNÜ!


CANLI BOMBANIN 26 GÜNÜ!
Tarih : 14 Ocak 2016, 11:36
Puan Ver : Canlı Bombanın 26 Günü!(6/10)7


Sultanahmet Dikilitaş Meydanı'nda önceki sabah saat 10.20'de 9'u Alman 10 turistin ölümü, 15 turistin de yaralanmasına neden olan Suudi Arabistan doğumlu 28 yaşındaki canlı bomba Nabil Fadli'nin son 26 gününe Habertürk ulaştı. Kendisini patlatarak tarihi meydanı kana bulayan Nabil Fadli'nin parçalanan cesedine ait parçalar, olay yeri inceleme ekipleri tarafından 3 ayrı seferde toplandı. Ardından da farklı laboratuvarlara götürüldü. Bu laboratuvarlarda yapılan incelemede bulunan parmak parçalarının kıyas yapmaya uygun olduğu anlaşıldı. Elde edilen parmak izleri, şüpheli şahıslar ve göçmen kayıtlarıyla karşılaştırıldı. Ve canlı bombanın 5 Ocak 2016'da İstanbul'da “göçmen” sıfatıyla Türkiye'den sığınma talebinde bulunduğu ortaya çıktı.








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