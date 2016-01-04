CANLI BOMBALARDAN CAMİDE KEŞİF NAMAZI!
İki canlı bombanın, eylem yapmayı planladıkları Keçiören'deki Caferi mezhebine ait Muhammediye Camii'nde keşif yapmak amacıyla namaz kıldıkları ortaya çıktı
Ankara'da eylem yaparak başkenti kana bulamak isteyen canlı bombalar ADNAN YILDIRIM ve Musa Canöz ile ailelerinin, IŞİD'in Suriye'deki Türk yöneticilerinden İlhami Balı tarafından örgüte alındıkları öğrenildi.
Ankara'da 10 Ekim'de tren garı önündeki barış mitingini kana bulayarak 102 kişinin ölümüne neden olan IŞİD'in yeni bir eylemini gerçekleştiremeden iki canlı bombayı yakalayan Ankara Emniyetinin çalışmaları, IŞİD'in ülkede kaos yaratmak için muhalif grupları hedef aldığını bir kez daha gün yüzene çıkardı.
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