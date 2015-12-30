

Ankara'da yılbaşı akşamı katliam hazırlığı yaparken yakalanan IŞİD'li iki canlı bomba 'tanıdık' çıktı. Yakalanan canlı bombalardan M.C.'nin Mehmet Mustafa Çevik olduğu öne sürüldü. Çevik ismi, Ankara katliamının ardından Emniyet'in yayınladığı IŞİD'in canlı bomba listesinde bulunuyordu.







Barış Mitingi'ne düzenledikleri bombalı saldırıyla 102 kişiyi katleden IŞİD'in Ankara'da yılbaşı gecesi de canlı bomba hazırlığı içinde olduğu ortaya çıktı. Polis, yılbaşı akşamı katliam yapmayı plandıkları belirtilen IŞİD üyesi M.C. ile A.Y. adlı iki kişiyi yakaladı.







Ankara polisinin Yakup Abdal mahallesinde düzenlediği operasyonda, şüphelilerle birlikte canlı bomba yelekleri ve bu yeleklerin içerisinde patlamaya hazır, çelik bilye ve çubuklarla güçlendirilmiş bomba düzenekleri ele geçirildi.