

BURSA'da, geçen çarşamba günü Ulucami'nin batı kapısında düzenlenen ve 23 kişinin yaralandığı canlı bomba eylemi ile ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Şanlıurfa'dan geldiği belirlenen 'canlı bomba'nın üzerinden kimlikleri çıkan Sultan Y. Afyonkarahisar'da, Emine K. ise İstanbul'da gözaltına alındı.







Polis, olayın kilit ismi Emine K.'nın, Sultan Y.'nin kimliğini kopyalamanın yanı sıra İstanbul'da hazırlanan bomba düzeneğini çanta içersinde Bursa'ya getirdiğini belirledi. Polis yetkilileri, 'canlı bomba' ile Emine K. ve Sultan Y.'nin yüz ve fizik olarak birbirlerine çok benzemesinin dikkat çekici olduğunu, canlı bombayı taşıyan sürücüye Emine K.'nın fotoğrafını gösterdiklerinde "Evet canlı bomba bu" dediğini ifade etti.



Bursa'da geçen çarşamba günü saat 17.26'da Ulucami'nin batı kapısı yakınında canlı bombanın kendini patlaması sonucu 25 yaşındaki kadın terörist parçalanarak ölmüş, 23 kişi ise hafif yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan bu kişilerden 15'i ayakta tedavi edilmiş, 8'i tedavi altına alınmıştı.



Bursa polisi olayla ilgili soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor. Olay sonrası gözaltına alınanların sayısı ise 16'ya yükseldi. Canlı bombanın üzerinden kimlikleri çıkan Sultan Y. ile Emine K. da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Polis, Afyonkarahisar'da yaşayan Sultan Y.'nin kimliğinin bir şekilde işe girme vaadi ile kopyalandığını daha sonra bu kimliğin henüz ismi belirlenemeyen canlı bombaya verildiğini açıkladı.



Polis, bombalama olayının kilit ismi olan Emine K.'nın ise Sultan Y.'nin kimliğini kopyalamanın yanı sıra İstanbul'da hazırlanan bombayı çanta içersinde Bursa'ya getirerek, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesi'ndeki öğrenci evine teslim ettiğini ortaya çıkarttı. Soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğünü belirten bir polis yetkilisi, şunları anlattı: "İşin ilginç tarafı canlı bomba, Emine K. ve Sultan Y. birbirlerine çok benziyorlar. Canlı bombayı taşıyan taksi şoförüne Emine K.'nin fotoğrafını gösterdik. Sürücü 'Evet abi ben bunu taşıdım' dedi. O kadar benziyorlar. Sadece yüz olarak değil, fiziksel olarak da benzerlikleri var. Bunların yanı sıra henüz ismi belirlenemeyen canlı bomba, Viranşehir üzerinden Şanlıurfa'ya oradan da 24 Nisan günü Bursa'ya geliyor. Doğu aksanlı Türkçe konuşan bu kişinin daha önce Bursa'ya hiç gelmediğini öğrendik. Kendisi olaydan bir gün önce patlamanın yapıldığı yerde keşif gerçekleştirdi. O gün ise kendisi için alınan kıyafetlerini giyiyor bomba ile taksiye binip Atatürk Caddesi'ne geliyor. Patlamayı nerede gerçekleştireceğini bilemiyoruz. Görüntülerden kadın teröristin karşıdan gelen iki resmi polisimizi görünce sağ tarafa doğru çekildiğini fark ediyoruz. Sadece 7 saniye sonra sağa çekilen terörist kadın bombayı patlatıyor. Hedefinde polisleri de öldürmek olabilir. Patlamadan hafif yaralanan iki polis daha sonra diğer yaralılara yardım ediyor."