İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sultanahmet'teki bombalı saldırının ardından bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ala, saldırının, tüm insanlığa yapıldığını söyledi.







ALMAN BAKAN'LA ORTAK BASIN TOPLANTISI







Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ile İstanbul Valiliği'nde bir araya gelen Efkan Ala, ortak basın toplantısında konuştu.







"TÜM İNSANLIĞA YAPILMIŞ BİR SALDIRI"







Saldırısı sonrası bir kişinin gözaltına alındığını belirten Ala, "Bütün insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Amasız, ancaksız tüm dünya teröre karşı tavrını göstermeli. Önümüzdeki hafta Almanya'yı ziyaret edeceğiz. Sayın bakanın ziyareti, teröre karşı duruştaki birliğin en önemli göstergesidir.







"TURİSTLER VE VATANDAŞLARIMIZ RAHAT OLSUN, HER TÜRLÜ GÜVENLİK ÖNLEMİNİ ALIYORUZ"







Türkiye'deki bütün turistler ve vatandaşlarımız aldığımız tedbirlerle rahatlıkla kendi günlük hayatlarını devam ettirebilirler. Her türlü güvenlik önlemini almaktayız. Bu tür terörist saldırılar dünyanın her yerinde olmaktadır." diye konuştu.







"PARMAK İZİ VARDI AMA ARANAN İSİMLER ARASINDA DEĞİLDİ"







Ala, canlı bombayla ilgili de "Parmak izi vardı ancak, aranan isimler arasında değildi." dedi.







Ala'nın açıklamaları şöyle:







"Yaralılara acil şifalar diliyorum. Türk milleti olarak Alman halkına hayatını kaybedenlerden dolayı taziyelerimizi iletiyoruz. Sayın bakana hoşgeldiniz diyorum. Bu teröre karşı etkili işbirliğimizin göstergesidir.







Şu ana kadar yapılan inceleme, soruşturma ve gelişmeler konusunda bilgi sunacağım. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiştir, bir de canlı bomba hayatını kaybetmiştir. Hastanede toplam 11 yaralı vardır. İlk etapta yaralı sayısı 17'ydi, birisi hastanede vefat etti, diğerleri de taburcu oldu. 11 kişiden 9'u Alman vatandaşıdır. 1'i Norveç, 1'i Peruludur. 9 Alman vatandaşından 2'sinin durumu ciddiyetini korumaktadır.







"ÜLKELER, TERÖRÜN KİMLİĞİNE BAKMADAN KESİN İŞ BİRLİĞİ YAPMALI"







Küresel terör önümüzdeki yüzyılda bütün insanlığı tehdit etmektedir. Ülkeler arasında etkili bir işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Ülkeler terörün kimliğine, amacına bakmadan, hiçbir ayrım yapmadan kesin bir işbirliği yapmalıdır. Türkiye bu konuda çok ciddi bir gayret, çalışma içindedir. Bir yandan Suriye'de ortaya çıkan durumdan ortaya çıkan terör örgütleriyle mücadele ederken, diğer taraftan da PKK gibi terör örgütleriyle etkili mücadelesini yürütmektedir. Bu konuda da Almanya'nın yakın işbirliği için teşekkür ediyorum.







Radikal terör örgütleri ve IŞİD'le mücadele kapsamında 3 bin 318 kişi gözaltına alınmıştır, Suriye'deki olaylardan itibaren. Bunlardan 847'si tutuklanmıştır. Çok önemli bu rakamların birçoğu yabancı uyrukludur. Burada kaynak ülkelere, Suriye'ye geçmek üzere ilk çıkış yaptıkları ülkelere açık çağrıda bulunuyoruz. Çok ciddi tedbirler almalıdırlar. Yine Almanya bu konuda yaptığı açık işbirliği nedeniyle teşekkür ediyoruz.







"124 ÜLKEDEN 35 BİN 970 KİŞİYE ÜKLEYE GİRİŞ YASAĞI KONULDU"







Bugüne kadar 124 ülkeden 35 bin 970 kişiye Türkiye'ye giriş yasağı konulmuştur. Bunlardan 387'si Almandır ve bu yakın işbirliği sonucu tespit edilmiştir. Yine 92 ülkeden 2 bin 894 kişi sınır dışı edilmiştir. Yine bunlardan 94'ü Alman uyrukludur, bu da yakın işbirliği ile belirlediğimiz kişilerdir.







"EN SON OLAYDAN 1 HAFTA ÖNCE 220 IŞİD'Lİ GÖZALTINA ALINDI"







Türkiye bu konularda çok etkili, ciddi bir çaba içerisindedir. Terörle mücadele konusunda kararlı bir tutum sergilemektedir. En son olaydan bir hafta öncesinde IŞİD mensubu olduğu değerlendirilen 220 kişi gözaltına alınmıştır.







"SALDIRIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"







Olaydan sonra ise yapılan inceleme ve çalışma sonucu dün akşam 1 kişi gözaltına alınmıştır. İnceleme ve soruşturma son derece ciddi şekilde devam etmektedir. Bu konuyu da değerlendirdik Almanya İçişleri Bakanı'yla. Her türlü bilgiyi kendileriyle paylaşacağız.







"BİZ DE ALMANYA'YI ZİYARET EDECEĞİZ"







Bu saldırı insanlığa yapılmıştır. Ülkemizdeki misafirler bizim öz vatandaşımız neyse onlar da odur. Bu saldırı ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa yapılmış saldırıdır. Amasız, ancaksız hep birlikte tüm dünya bu saldırılara karşı durmakta, tavrımızı göstermeliyiz. Önümüzdeki hafta da Almanya'yı ziyaret edeceğiz. Şu anda sayın Alman İçişleri Bakanı'nın burada oluşu karşı duruşta en önemli göstergedir. Türkiye'deki bütün turistler ve diğer misafirler aldığımız tedbirlerle rahatlıkla kendi günlük hayatlarını devam ettirebilirler ve bu konuda tereddüt yoktur. Bu tür terörist saldırılar tüm ülkelerde olmaktadır ancak biz birlikte durdukça bunlar yaşanmayacaktır."