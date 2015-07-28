

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Terör örgütü IŞİD'e yönelik Konya, Ankara ve Manisa'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında "canlı bomba" olduğu iddiasıyla yakalanan F.K. isimli kadının da bulunduğu şüpheliler, sabah saatlerinde yeniden Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.







Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.







Zanlılar arasında yer alan ve "canlı bomba" olduğu iddiasıyla yakalanan F.K. isimli kadının, polisteki ifadesinde yöneltilen suçlamaları kabul ettiği, kardeşinin bölgede öldürülmesinin ardından terör örgütüne "canlı bomba" olmak isteğini belirttiği öğrenildi.







Diğer zanlıların da çatışma bölgelerinde bulunduklarını ifade ederek, suçlamaları kabul ettikleri öne sürüldü.







25 Temmuz Cumartesi günü, terör örgütü IŞİD'e yönelik Konya, Ankara ve Manisa'daki 30 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla biri kadın 16 kişi gözaltına alınmıştı.