

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, şu ana kadar en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda yaralının bulunduğu Sultanahmet'teki saldırıyı Suriye kökenli 1988 doğumlu bir canlı bombanın gerçekleştirdiğini açıkladı. Kurtulmuş, ölenlerin çoğunun yabancı uyruklu olduğunu belirtti.







Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:







1 kişinin cesedi parçalanmış bir şekilde tespit edildi. Canlı bombanın Suriyeli olduğun tespit edilmiş ve ilgili bağlantıları çözülmeye çalışılmaktadır.







Ölenlerin önemli bir kısmı yabancı uyruklu. 15 yaralıdan iki tanesi ağır niteliklidir. Havaalanına iner inmez bilgi alacağız. Bu kişinin 1988 doğumlu Suriye uyruklu bir kişi olduğu tespit edildi. Suruç saldırısı ile Ankara bombalaması ile bütün bu saldırıların sistematik bir şekilde sürdürüldüğünü görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Ankara'da DAEŞ'e bağlı bir takım insanların gözaltına alındığını bütün Türkiye ile paylaşmıştık.