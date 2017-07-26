Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı 70 haneli Müsellim Köyü'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 27 ev kül oldu.

Bir evden yükselen alevler kontrol altına alınamayınca etraftaki evlere sıçradı. Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı 70 haneli Müsellim Köyü'nde 27 aile evsiz kaldı.

YANGIN RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Mansurlu Mahallesi'ndeki 27 evin büyük bir bölümü yangın sonunda oturulamaz hale geldi.

YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ ARIZALANDI

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme yangın ekipleri, Yapraklı, Bayat ve çevre ilçelerin belediyelerinden takviye ekipler yangına müdahalede bulundu. Orman Bakanlığı'na ait helikopterin havalandıktan sonra arızalandığı ve geri dönerek yangına müdahale edemediği öğrenildi.

EVLERİ YANINCA EŞYA KURTARMA DERDİNE DÜŞTÜLER

Yangın esnasında evinin yanacağını anlayan vatandaşlar eşyalarını kurtarma çabasına girdi. Yangında ölen yada yaralanan olmaması tek teselli kaynağı oldu.

YANGIN SAATLER SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Semerci, Müsellim Köyü'nün Çankırı'ya 50 kilometre uzaklıkta olduğunu belirterek, 'Öğle saatlerinde yangın ihbarı alır almaz ekiplerimizle köye ulaştık ve orman ile diğer çevre itfaiyelerinden takviye istedik. 27-28 evin yandığını görüyoruz. Büyük bir mücadele sonunda yangını kontrol altına aldık ve soğutma çalışmalarına başladık. Şu an yangın kontrolümüz altındadır" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada