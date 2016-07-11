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çankırı'da bayram kaza bilançosu: 2 ölü, 36 yaralı

ÇANKIRI'DA BAYRAM KAZA BİLANÇOSU: 2 ÖLÜ, 36 YARALI

Çankırı'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Tarih : 11 Temmuz 2016, 12:01
Puan Ver : Çankırı'da Bayram Kaza Bilançosu: 2 Ölü, 36 Yaralı(6/10)5


Çankırı'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.



Bayram tatilinde ilk kaza 4 Temmuz Pazartesi günü, Çankırı-Ankara karayolunda meydana geldi. Otomobille traktörün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Aynı gün, Şabanözü ilçesinden Ankara istikametine gitmekte olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yine aynı gün Çankırı-Korgun karayolu Akçavakıf mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Aynı gün meydana gelen bir başka kazada ise Ankara'dan Çankırı'ya gitmekte olan otomobil ile İnandık köyü girişinde bir başka otomobilin kafa kafaya çarpışması ile 7 kişi yaralandı.



7 Temmuz Perşembe günü, Eldivan ilçesinden Çankırı istikametine gitmekte olan kereste yüklü pikap sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.



9 Temmuz Cumartesi günü, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilin, park halindeki otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.



10 Temmuz Pazar günü, Çankırı-Ankara karayolu Tüney mevkinde otomobilin park halindeki traktöre çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.



Öte yandan, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen kazada da bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.








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