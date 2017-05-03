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çankaya'da silah sesleri! vurularak yakalandı

ÇANKAYA'DA SİLAH SESLERİ! VURULARAK YAKALANDI

Ankara Çankaya'da sabah saatlerinde polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya başlayan bir kişi bacağından vurularak yakalandı. Vurulan kişinin KHK ile ihraç edilen ve sonrasında polis tarafından aranan 2. sınıf emniyet müdürü Arif Aygün olduğu belirtildi

Tarih : 03 Mayıs 2017, 11:20
Puan Ver : Çankaya'da Silah Sesleri! Vurularak Yakalandı(6/10)8


Edinilen bilgiye göre, olay Çankaya Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Arif Aygün, Turan Güneş Bulvarı'ndaki noterde işlem yaptırdığı sırada, noter görevlisi, Aygün'ün aranması olduğunu fark etti.



Bunun üzerine görevli, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Aygün, yaklaşık 10 el ateş açılarak bacağından vuruldu. Olay mahalline gelen 112 sağlık ekipleri, bacağından vurulan Aygün'e ilk müdahaleyi yaptı. FETÖ üyesi olduğu değerlendirilen Aygün, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



 



kaynak:hürriyet








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