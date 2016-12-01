O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ÇANKAYA'DA KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI


ÇANKAYA'DA KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI
Tarih : 01 Aralık 2016, 15:11
Puan Ver : Çankaya'da Kritik Görüşme Başladı(7/10)8


Kritik görüşme için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Çankaya Köşkü'nde. Yıldırım ile Bahçeli arasındaki anayasa görüşmesi başladı. Başbakan Binali Yıldırım, MHP ile yürütülen anayasa değişikliği sürecinde son görüşmeyi bugün mini paketle ilgili olarak “birkaç pürüz var” ifadesini kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde yapacak. İki liderin anlaşması halinde metnin bugün kamuoyuna açıklanabileceği ifade edilirken teklifin AKP ve MHP ortak imzası ile Meclis'e sunulup sunulmayacağına da bu toplantıda karar verilecek.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Çankaya  Da  Kritik  Görüşme  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER