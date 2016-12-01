ÇANKAYA'DA KRİTİK GÖRÜŞME BAŞLADI
Kritik görüşme için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Çankaya Köşkü'nde. Yıldırım ile Bahçeli arasındaki anayasa görüşmesi başladı. Başbakan Binali Yıldırım, MHP ile yürütülen anayasa değişikliği sürecinde son görüşmeyi bugün mini paketle ilgili olarak “birkaç pürüz var” ifadesini kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde yapacak. İki liderin anlaşması halinde metnin bugün kamuoyuna açıklanabileceği ifade edilirken teklifin AKP ve MHP ortak imzası ile Meclis'e sunulup sunulmayacağına da bu toplantıda karar verilecek.
kaynak:sözcü
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