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ÇANKAYA'DA GÜVENLİK ZİRVESİ


ÇANKAYA'DA GÜVENLİK ZİRVESİ
Tarih : 31 Aralık 2015, 16:37
Puan Ver : Çankaya'da Güvenlik Zirvesi(7/10)7


Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik toplantısı sona erdi. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen toplantı, 4 saat 40 dakika sürdü. Toplantıda, terörle mücadelede gelinen son nokta, şehirlerin yeniden imarı, başta çocuklar olmak üzere terör mağdurlarına yönelik çalışmalar ele alındı.



Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nda, terörle mücadele konusunda güvenlik güçlerinin yürüttüğü faaliyetlerin ele alındığı belirtilerek, terörden olumsuz etkilenen vatandaşların güvenlik, huzur ve esenliğinin azami şekilde korunması ve sürdürülmesi bakımından başta sağlık, eğitim, kentsel altyapı, çevre ve ulaşım olmak üzere tüm alanlarda yürütülen çalışmalar ve alınacak tedbirlerin gözden geçirildiği bildirildi.








Etiketler: Çankaya  Da  Güvenlik  Zirvesi    haber

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