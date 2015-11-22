ÇANKAYA'DA GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI
Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantı, basına kapalı yapıldı.
Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, İçişleri Bakanı Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Bahadır Köse, Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, MİT Müsteşar Yardımcısı İsmail Hakkı Musa ile AK Parti İstanbul Milletvekili Ali Sarıkaya katıldı.
40 dakika süren toplantı sonrası açıklama yapılmadı.
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