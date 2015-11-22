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ÇANKAYA'DA GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI


ÇANKAYA'DA GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI
Tarih : 22 Kasım 2015, 15:36
Puan Ver : Çankaya'da Güvenlik Toplantısı Yapıldı(5/10)3


Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantı, basına kapalı yapıldı.



Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, İçişleri Bakanı Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Bahadır Köse, Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, MİT Müsteşar Yardımcısı İsmail Hakkı Musa ile AK Parti İstanbul Milletvekili Ali Sarıkaya katıldı.



40 dakika süren toplantı sonrası açıklama yapılmadı.








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