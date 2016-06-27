

MHP'de 10 Temmuz'da yapılması planlanan olağanüstü kurultay bilmeceye döndü. Çankaya İlçe Seçim Kurulu "10 Temmuz'da seçimli kurultay yapılamaz" kararını verdi.







Tüzüğü gerekçe gösteren Çankaya İlçe Seçim Kurulu, hem muhaliflerin hem de genel merkezin başvurularını esastan reddetti.MHP'nin tüzüğünde olağanüstü genel kurullarda genel başkanlık seçimi yapılamayacağı belirtiliyordu. Çankaya İlçe Seçim Kurulu buna işaret ederek başvuruları reddetti.







'MAHKEME KARAR VERENE KADAR SEÇİM YAPILAMAZ'







Çankaya İlçe Seçim Kurulu kararında, hem MHP Genel Merkezi hem de muhaliflerin başvurusuna yer verildi. MHP Genel Merkezi adına Genel Sekter İsmet Büyükataman, Kongre Heyeti adına ise Musavat Dervişoğlu, Şefik Çirkin ve Enez Kaplan imzasıyla 10 Temmuz'da seçimli kurultay başvurusu yapıldığı belirtildi.







Kararda şunlar dile getirildi: "Çalışmalar devam ederken,gerek MHP Genel Merkezi, gerekse Kongre Heyeti'nin vermiş olduğu toplantı tarihi ve yerinin aynı olduğu ancak gündemlerinin farklı olduğu, yine ikinci toplantı yeri ve tarihinin de farklı olduğu görülmüştür. Hangi gündemin esas alınacağı konusunda YSK'ya görüş sorulmuş, konunun itirazla kendilerine gelebileceği ihtimaline karşı görüş verilmemiştir.







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Ankara 3, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin olağanüstü kurultayda alınan karalara ilişkin tedbir kararı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve MHP Genel Merkezi'ne ve Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na gönderilmiştir. Mahkeme kararı nedeniyle MHP Tüzüğü'nün olağanüstü toplantılarda seçim yapılamaz hükümünün geçerliliğini koruduğu görülmüştür.







Gerek Genel Merkez, gerek Kongre Heyeti'nin olağanüstü kongrede seçim yapılması istekleri 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararı karşısında MHP Tüzüğü'nün 63/4 maddesine aykırı olduğundan 10 Temmuz 2016 tarihinde yapılacağı bildirilen seçimli olağanüstü kongre seçiminin Seçim Kurulu Başkanlığımızca Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu ve MHP Tüzüğü göz önüne alınarak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2016/303 esas sayılı davada alınacak olan karar kesinleşinceye kadar seçim yapılamayacağına, Seçim Kurulu Başkanlığımızca be seçime yönelik çalışmalarımızın durdurulmasına karar verildi."







İKİ TARAF DA AYNI TARİH İÇİN KARAR ALDI







Yargıtay'ın tüzük kurultayı ile ilgili aldığı karar sonrası MHP Genel Merkezi'nin 10 Temmuz'da olağanüstü kurultayı toplama kararı aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli de partilileri 10 Temmuz'da Ankara Arena'da yapılacak kurultaya davet etti.







Çağrı Heyeti'nin 19 Haziran'da topladığı olağanüstü kongrede 13 maddelik tüzük değişikliği yapılmış ve olağanüstü seçimli kongrenin 10 Temmuz'da yapılmasına karar verilmişti. MHP'li bir delege kongereyle ilgili mahkemeye başvurmuş ve tüzük kurultayında alınan kararların yürütmesi durdurulmuştu.



