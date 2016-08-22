Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.



Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal çerçevesinde gerçekleştirilen düzenlemeler, yaşanan son terör eylemleri, terörle mücadelede gelinen aşama ve mini anayasa paketi çalışmalarını değerlendirmek üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek. Toplantıya HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş davetli değil.