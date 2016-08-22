ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE ÜÇLÜ ZİRVE
Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.
Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal çerçevesinde gerçekleştirilen düzenlemeler, yaşanan son terör eylemleri, terörle mücadelede gelinen aşama ve mini anayasa paketi çalışmalarını değerlendirmek üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek. Toplantıya HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş davetli değil.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar