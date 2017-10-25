ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE BİR İLK! İBADİ, KAPALI ALANDA ASKERİ TÖRENLE KARŞILANDI
Ankara'da temaslarda bulunan Irak Başbakanı İbadi için düzenlenen karşılama töreninde bir ilk gerçekleşti. Askeri tören, ilk kez Çankaya Köşkü'nün kapalı alanında yapıldı.
Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El-İbadi'yi Çankaya Köşkünde düzenlenen resmi törenle karşıladı.
TÖREN KITASINI "MERHABA ASKER" DİYEREK SELAMLADI
İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından İbadi, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Basın mensuplarına poz verilmesinin ardından iki isim, baş başa görüşmeye geçti. ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE BİR İLK YAŞANDI
Resmi karşılama törenleri bundan önceki zamanlarda Çankaya Köşkünün bahçesinde yapılmıştı, ancak bugün bir ilk yaşandı ve tören köşkün içerisinde yapıldı. BAKANLAR DA TÖRENDE HAZIR BULUNDU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da törende hazır bulundu.
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Kaynak: haberinburada
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