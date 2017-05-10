

Yirmi yıl önce İbrahim Erkal'ın klibinde oynayan ve Hafızalara, İbrahim Erkal'ın 'Canısı'sı olarak kazınan oyuncu Emine Ün, Erkal'ın beyin ölümü haberinin gelmesinin ardından Instagram'dan yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.







Emine Ün'ün Instagram'dan paylaştığı not şöyle:







İşte tarif edilemez duygular böyle anlarda ortaya çıkıyor çok üzgünüm çok, hep bir umut vardı içimizde ümidimizi kesmek istememiştik ama olmadı olamadı...







ÖNCE BAŞSAĞLIĞI SONRA DÜZELTME



Önce Önce Önce Eşine ve çocuklarına ailesine, Allahımdan sabır ve başsağlığı diliyorum... Allahtan rahmet ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.







Hep bu tebessümün, geride bıraktığın eserlerin ve iyi kalbin, insanlığın ile hatırlayacağız seni... Mekanın cennet olsun..



Emine Ün daha sonra İbrahim Erkal'ın makineye bağlı olarak hayata devam ettiğinin açıklanmasının ardından "Son verilen bilgilere göre beyin ölümünün gerçekleştiğinin ve makinaya bağlandığını bilmek çok çok acı." dedi.







kaynak:milliyet