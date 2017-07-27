İstanbul'u 15 dakika içerisinde felç eden sağanak yağış, sokak hayvanlarını da etkiledi. Şiddetli yağışın akışına kapılmamak için direğe tutunan kediyi, son anda vatandaş kurtardı.

İstanbul'da sağanak yağış vatandaşları etkilediği gibi sokak hayvanlarınıda feci şekilde etkiledi. Yoğun sağanağa kapılmamak için direğe tutunan sokak kedisi, duyarlı vatandaş tarafından son anda ölmekten kurtarıldı. Görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

KENDİ CANINI HİÇE SAYDI

Görüntülerde yağıştan saklanmak için kafenin içerisine giren vatandaş, şiddetle akan suyun içerisinde kedinin verdiği mücadeleyi görerek, kendi canını hiçe sayıyor ve suyun içerisine giriyor.

ELLERİYLE TUTUP KURTARDI

Direğe tutunarak kurtarılmayı bekleyen kediyi elleriyle kavrayan vatandaş, tuttuğu kediyi kafenin içerisine getirerek kurtarıyor.

Kaynak: haberinburada