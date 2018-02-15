CANİLER YİNE İŞ BAŞINDA! KÖPEĞİN ENSESİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI
Antalya'da, kimliği belirsiz bir kişi sokak köpeğinin ensesini bıçakla derinden keserek kaçtı. Köpek ameliyata alınırken suçlu için arama çalışmaları başlatıldı.
Antalya'da, kimliği belirlenemeyen kişi, sanayi sitesinde köpeğin ensesini bıçakla kesti. Hayvanı yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
KÖPEĞİN ENSESİNİ KESİP KAÇTI
Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde, dün meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi, sanayi sitesinin içinde köpeğin boynunu ense kısmından derinlemesine kesip, kaçtı.
YARA İÇİNDE ACIYLA DOLAŞTI
Acı içinde sitede dolaşan yaralı köpeği gören güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan ambulansı sevk edildi.
Büyükşehir belediyesi veterinerleri tarafından ilk muayenesi yapılan köpeğin enfeksiyon kaptığı belirlendi. Boynundaki kesinin temizlenmesinin ardından yarasına dikiş atılan köpek, barınakta özel bakıma alındı.
2,5 SAATLİK AMELİYAT
Tedaviyi yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi veterinerlerden Tayfun Kazan, köpeğin çok derin kesiyle kendilerine getirildiğini söyledi. İlk müdahalenin ardından yaklaşık 2,5 saat süren operasyonla yırtılan kasları diktiklerini belirten Kazan, yoğun dikiş attıklarını kaydetti.
10 GÜN SONRA ESKİ HALİNE DÖNECEK
Kazan, "10 gün sonra eski haline dönmesini bekliyoruz. Kesik, az daha derin olsaydı yaşama şansı yoktu. Tam zamanında bize ulaşması onun şansı oldu. Tedavisi çok iyi ilerliyor. Bundan sonra onun daha uygun bir ortamda yaşanmasının sağlanması gerekiyor" dedi.
SUÇLUNUN BULUNMASI İÇİN KAMERALAR İNCELENİYOR
Polis ekipleri, köpeğe zarar veren kişinin belirlenmesi amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarına ait kayıtları incelemeye aldı.
Kaynak: haberinburada
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