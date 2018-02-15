Lübnan Ziyaretinde Salonda Tek Başına Bekletilen Abd'li Bakan Tillerson Rezil Oldu
Almanya'da Güvenlik Skandalı! Pkk'lı, Başbakan'ın 2 Metre Önünde
Survivor'da Kadın Yarışmacılar Baygınlık Geçirdi!
Galatasaray'ı Eleyen Östersunds'un Peri Masalını Mesut Bitirdi
Erdoğan-Tillerson Görüşmesi 3 Saat 15 Dakika Sonunda Bitti
İşte Başbakan'ın Terör Yandaşı Gazeteciye Haddini Bildirdiği Anlar
Beştepe'de Kritik Buluşma! Erdoğan, 3 Saattir Tillerson İle Görüşüyor
Afrin'de İki Sıcak Çatışma! Yaralılarımız Var
Tüyleri Diken Diken Eden Görüntü! Afrin Gazisini Binler Karşıladı
Fetö'cülerin Giyeceği Tek Tip Kıyafetler Cezaevine Ulaştı!
Ali Koç, Barcelona İle Sözleşme İmzaladı! Tam 3 Yıllık
Hainlerin Hedefi Oldu! Terör Yandaşları Camilere Saldırdı
Öğrencisi İle İlişkiye Giren Tarih Öğretmeni Tutuklandı
Başbakan'dan Terör Yanlısı Gazeteciye Tokat Gibi Cevap: Afrin'e Gel
Taşerondan Kadroya Geçmek İçin 715 Bin Kişi Başvurdu
Cinsel İçerikli Film Yıldızı, Trump İle Yaşadığı Geceyi Anlatacak
Ankara Patlamasından Kirli Kokular Geliyor! Askeri Bomba Kullanıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli İle İttifak Görüşmesi Yaptı
Kritik Görüşme Sona Erdi! Yıldırım Ve Merkel'den Önemli Açıklamalar
Sivrisinek Soktu, Yatalak Kaldı!

Caniler yine iş başında! Köpeğin ensesini bıçaklayıp kaçtı

CANİLER YİNE İŞ BAŞINDA! KÖPEĞİN ENSESİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Antalya'da, kimliği belirsiz bir kişi sokak köpeğinin ensesini bıçakla derinden keserek kaçtı. Köpek ameliyata alınırken suçlu için arama çalışmaları başlatıldı.

Tarih : 15 Şubat 2018, 15:30
Puan Ver : Caniler Yine İş Başında! Köpeğin Ensesini Bıçaklayıp Kaçtı(6/10)2

Antalya'da, kimliği belirlenemeyen kişi, sanayi sitesinde köpeğin ensesini bıçakla kesti. Hayvanı yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KÖPEĞİN ENSESİNİ KESİP KAÇTI

Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi'nde, dün meydana gelen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi, sanayi sitesinin içinde köpeğin boynunu ense kısmından derinlemesine kesip, kaçtı.

YARA İÇİNDE ACIYLA DOLAŞTI

Acı içinde sitede dolaşan yaralı köpeği gören güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan ambulansı sevk edildi.

Büyükşehir belediyesi veterinerleri tarafından ilk muayenesi yapılan köpeğin enfeksiyon kaptığı belirlendi. Boynundaki kesinin temizlenmesinin ardından yarasına dikiş atılan köpek, barınakta özel bakıma alındı.

2,5 SAATLİK AMELİYAT

Tedaviyi yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi veterinerlerden Tayfun Kazan, köpeğin çok derin kesiyle kendilerine getirildiğini söyledi. İlk müdahalenin ardından yaklaşık 2,5 saat süren operasyonla yırtılan kasları diktiklerini belirten Kazan, yoğun dikiş attıklarını kaydetti.

10 GÜN SONRA ESKİ HALİNE DÖNECEK

Kazan, "10 gün sonra eski haline dönmesini bekliyoruz. Kesik, az daha derin olsaydı yaşama şansı yoktu. Tam zamanında bize ulaşması onun şansı oldu. Tedavisi çok iyi ilerliyor. Bundan sonra onun daha uygun bir ortamda yaşanmasının sağlanması gerekiyor" dedi.

SUÇLUNUN BULUNMASI İÇİN KAMERALAR İNCELENİYOR

Polis ekipleri, köpeğe zarar veren kişinin belirlenmesi amacıyla bölgedeki güvenlik kameralarına ait kayıtları incelemeye aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Caniler  Yine  İş  Başında  Köpeğin  Ensesini  Bıçaklayıp  Kaçtı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER