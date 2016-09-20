Başbakan Yardımcısı Canikli Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, hemşireye tekmeli saldırıya ilişkin, "Çok vahim bir hadise, Gerekçesi ne olursa olsun. En kararlı şekilde üzerine gidilmesi gerekir " dedi.



Başbakan Yardımcısı Canikli Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, hemşireye tekmeli saldırıya ilişkin, "Çok vahim bir hadise, Gerekçesi ne olursa olsun. En kararlı şekilde üzerine gidilmesi gerekir " dedi. Belediyelere kayyım kararıyla ilgili "Bu bir defalık bir işlem değildir" diyen Canikli, kredi kartlarıyla ilgili açıklamalarda da bulundu.