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canikli'den yeni kayyım sinyali

CANİKLİ'DEN YENİ KAYYIM SİNYALİ

Başbakan Yardımcısı Canikli Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, hemşireye tekmeli saldırıya ilişkin, "Çok vahim bir hadise, Gerekçesi ne olursa olsun. En kararlı şekilde üzerine gidilmesi gerekir " dedi.

Tarih : 20 Eylül 2016, 09:11
Puan Ver : Canikli'den Yeni Kayyım Sinyali(8/10)9


Başbakan Yardımcısı Canikli Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, hemşireye tekmeli saldırıya ilişkin, "Çok vahim bir hadise, Gerekçesi ne olursa olsun. En kararlı şekilde üzerine gidilmesi gerekir " dedi. Belediyelere kayyım kararıyla ilgili "Bu bir defalık bir işlem değildir" diyen Canikli, kredi kartlarıyla ilgili açıklamalarda da bulundu.










Etiketler: Canikli  Den  Yeni  Kayyım  Sinyali    haber

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