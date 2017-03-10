

Dolar/TL'de dalga boyunun düştüğünü ve son zamanlarda dar bir bantta hareket ettiğini bildiren Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Bu hareket enflasyona büyük oranda yansıdı. TCMB'ye göre kurdaki dalgalanmanın enflasyona etkisi yüzde 15. Ama bana göre bu yüzde 8'i geçmez" dedi.







Canikli Reuters'a verdiği söyleşide, büyüme rakamlarıyla ilgili soru üzerine, "Ben (büyümeden) hâlâ ümitliyim. 2016'da büyüme yüzde 3'e yakın olur. Ama bu yılın ilk çeyreği çok iyi gelecek. Bu canlanma verilere de yansıyor. İlk üç ayda yüzde 3.5'a yakın bir rakam bekliyoruz" diye konuştu.







kaynak:milliyet