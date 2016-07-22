

Darbe girişimini Türkiye Cumhuriyeti devletinin son yüzyıllarda kaldığı en büyük tehlike olarak nitelendiren Canikli, "Bu sadece bir darbe girişimi değil esasında Türkiye'nin bağımsızlığını hedef alan ve bunu doğrudan hedefleyen bir girişimdir. Öncesinde de darbeler oldu ama bu yapılış biçimi itibarıyla öncekilerden farklıydı. Cumhurbaşkanı'nı katletmeye kalktılar. Bu ülkeyi işlemez hale getirmeye çalıştılar. Bu açıdan bakıldığında çok vahim bir girişimdir, çok hain bir girişimdir. Sadece başbakanı ve cumhurbaşkanını hedef almıyor, ülkenin bütünlüğünü doğrudan hedef alıyor. Bunun sonucu ülkenin kaosa girmesidir. Yapanları da biliyoruz Fethullahçı Terör Örgütü ve yandaşları tarafından yapıldığı konusunda da artık en ufak bir tereddüt olmayan bütün bilgi ver belgeleriyle ortaya çıkmış olan bir kalkışmadır" dedi.