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canikli: 'bir laf etti sıkıştı, saçmalıyor'

CANİKLİ: 'BİR LAF ETTİ SIKIŞTI, SAÇMALIYOR'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli referandum çalışmaları kapsamında, seçim bölgesi Giresun'da SABAH'a açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalarından başlıklar ve ayrıntılar:

Tarih : 06 Nisan 2017, 10:52
Puan Ver : Canikli: 'bir Laf Etti Sıkıştı, Saçmalıyor'(10/10)8


AĞZINDAN BİR LAF ÇIKARDI...



Nurettin Canikli, Kılıçdaroğlu'na "Ağzından bir laf kaçırdı, sıkıştı. Şimdi altını nasıl doldururum diye saçma sapan konuşuyor" sözleriyle tepki gösterdi. Canikli "Şu anda AK Parti'de aktif siyasette olan ByLock kullanıcısı yok. Teşkilatla ilgili çıkanlar var, onlarla ilgili işlem yapıyoruz" açıklamasında bulundu.



"Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, kafa karıştırmadan başka bir şey değil. Manipülasyonu, kara propagandayı maalesef gelmiş geçmiş en kötü şekliyle kullanıyor. Şu anda AK Parti'de aktif siyasette olan ByLock kullanıcısı yok. Teşkilatla ilgili çıkanlar var, onlarla ilgili işlem yapıyoruz.



 



kaynak:sabah








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