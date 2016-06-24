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CANİKLİ: 'AVRUPA BİRLİĞİ'NİN DAĞILMA SÜRECİ BAŞLADI'


CANİKLİ: 'AVRUPA BİRLİĞİ'NİN DAĞILMA SÜRECİ BAŞLADI'
Tarih : 24 Haziran 2016, 13:32
Puan Ver : Canikli: 'avrupa Birliği'nin Dağılma Süreci Başladı'(7/10)6


Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı ile Birliğin dağılma sürecinin başladığını söyledi.



Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İngiltere'deki AB referandumunun sonuçlarını değerlendirdi. Canikli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği'nin dağılma süreci başladı, gemiyi ilk terk eden İngiltere oldu" dedi.







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