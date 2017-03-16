

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Yeni OHAL kararnameleri var ama içeriğiyle ilgili bir açıklama yapamayız, ilgili onay süreçleri devam ediyor, şu anda da çalışmasını yaptığımız bir kanun hükmünde kararname (KHK) taslak çalışması var" dedi.







Başbakan Yardımcısı Canikli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Canikli, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile editörlerin sorularını yanıtladı.







" HOLLANDA'NIN YAKLAŞIMINA GÖRE İLAVE TEDBİRLER ALINABİLİR"







Canikli, Avrupa'da yaşanan krizle ilgili olarak, "Avrupa'ya da şunu sormak lazım, Avrupa şu anda 'hayır' kampanyasını yürütenlerin başını çekiyor, bu hayırcılarla birlikte. Bizim sistem madem o kadar iyiyse, o kadar güzelse Almanya, Belçika, Avusturya, Hollanda, niye kendi ülkelerinizde bu sistemi uygulamıyorsunuz? Madem şu anda Türkiye'de uygulanan hükümet sistemi çok iyi, madem o kadar güzel, buyurun siz de aynısını alın kendi ülkenizde güzel güzel uygulayın. Kendi ülkelerinde böyle bir sistemi uygulamıyorlar, orada tek adamlık var, orada tek adamlığı savunuyorlar, uyguluyorlar" dedi. Canikli, "Önümüzdeki dönemde Hollanda'nın tavır ve yaklaşımları, politik duruşları çerçevesinde ilave tedbirler, adımlar atılabilir ama şu an itibarıyla bunları takip edeceğiz" diye konuştu.







kaynak:habertürk