

Terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen güçler, dün de İzmir'i hedef aldı. Bomba yüklü araçla adliyenin kapısına hainleri, polis memuru Fethi Sekin fark ederek büyük bir katliamın önüne geçti.







KAÇARKEN PATLATTILAR







Dün saat 16.10'da bomba yüklü araçla İzmir Adliyesi önüne gelen teröristler, C Kapısı ile hakim ve savcı araçlarına ayrılan otoparka girmek istedi. Burada görevli trafik polisi Fethi Sekin'in şüphelenip durdurması üzerine araçtan inip koşarak uzaklaşan teröristlerden biri, elindeki düzenekle LPG'li olduğu belirtilen geldikleri araçtaki bombayı infilak ettirdi.







MERMİSİ BİTENE KADAR ÇATIŞTI







Parçalanan araçla çevresindeki araçlar yanmaya başladı. Yaralananlar kanlar içinde yere yığılırken hainleri durduran Polis Fethi Sekin, hainlerin peşine düştü. Mermisi bitene kadar teröristlerle çatışan Sekin, 1 teröristi öldürüp geri çekilirken şehit edildi. Diğer terörist adliyenin yanındaki inşaata kaçtı. Bu terörist ile çatışma adliye çevresinde görevli olan diğer polislerle teröristler arasında bir süre devam etti. İkinci terörist de olay yerinde öldürüldü.







kaynak:yenişafak