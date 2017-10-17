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Cani Koca, Kendisini Terk Eden Hamile Eşini, Markette Öldürdü!

CANİ KOCA, KENDİSİNİ TERK EDEN HAMİLE EŞİNİ, MARKETTE ÖLDÜRDÜ!

Tayland'da kendisini terk eden eşini ikna edemeyen koca, dehşet saçtı. Öfkeli koca, hamile karısını markette alışveriş yaparken kurşun yağmuruna tutarak öldürdü.

Tarih : 17 Ekim 2017, 22:20
Puan Ver : Cani Koca, Kendisini Terk Eden Hamile Eşini, Markette Öldürdü!(5/10)1

Terk edilen koca, hamile eşini markette öldürdü.

ALDATTIĞI İÇİN EŞİ TARAFINDAN TERK EDİLDİ

Tayland'da 41 yaşındaki Pichet Chumboonch isimli asker, yaklaşık bir ay önce başka bir kadınla ilişkisi olduğu gerekçesiyle 40 yaşındaki eşi Sirinpon tarafından terk edildi. Kadın, kendisini sürekli rahatsız eden kocasından kaçmak için anne ve babasının yaşadığı Udon şehrine kaçtı. Ama kocası kendisini takip edip buldu.

MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPAN EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Cuma günü bir markette alışveriş yaptığı sırada kocası arkadan yaklaşıp üç el ateş etti. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Markette bulunan küçük bir çocuk ve marketin bir çalışanı da yaralandı.

YANLIŞLIKLA KENDİSİNİ DE VURDU

Görgü tanıklarının Pichet'in eşini öldürdkten sonra göğsüne ateş ederek intihat ettiğini söylemelerine rağmen, polis adamın tabancada memermi sıkıştığını ve mermiyi çıkarmak için uğraşırken yanlışlıkjla kendisini vurduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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