

Kayseri'de 45 yaşındaki Cezmi Dursun, kendisine boşanma davası açan 39 yaşındaki eşi Ümmügülsüm Dursun'u, tabancayla başına tek el ateş ederek öldürdü.







ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK YAŞADILAR







Olay, merkez Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi Alkış Sokak'ta müstakil bir evde meydana geldi. 2 çocuk annesi Ümmügülsüm Dursun, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle 45 yaşındaki eşi Cezmi Dursun'a boşanma davası açtı.